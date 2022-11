Alluvione, dichiarato stato di emergenza per 3 Comuni umbri | Subito 600.000 euro per prime esigenze - Tuttoggi

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che i danni riscontrati lo scorso settembre da Gubbio, Pietralunga e Scheggia potessero rientrare in un evento di livello nazionale | Immediate le prime risorse

Ieri sera (4 novembre) il nuovo Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 15 settembre scorso nei Comuni di Gubbio, Pietralunga e Scheggia e Pascelupo, con lo stanziamento di 600.000 euro per far fronte alle esigenze più immediate.

Già la Regione, con una delibera del 19 settembre, aveva messo a disposizione dei Comuni somme necessarie per i primi interventi, indicando sin da subito che ci fossero le condizioni per una richiesta dello stato di emergenza nazionale. La Presidente Tesei aveva poi presentato la richiesta inserendo – oltre ai 3 Comuni per i quali è stato ieri dichiarato lo stato di emergenza – anche altri Comuni limitrofi, per i quali però il Governo non ha ritenuto che i danni riscontrati potessero rientrare in un evento di livello nazionale.