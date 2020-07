Allevamento di 30.000 polli a Petrelle, "La gente lo sa?" | Scatta interrogazione - Tuttoggi

Un’interrogazione sullo stato di progettazione di un allevamento avicolo di 30.000 polli in località Petrelle è stata presentata dal capogruppo di ‘Tiferno Insieme’ Nicola Morini.

In particolare nel documento si legge che “a partire da ottobre 2017 la Commissione ‘Assetto del territorio’ di Città di Castello era stata informata di un possibile progetto di insediamento a Petrelle di un allevamento avicolo per circa 30.000 unità“. Allora agricoltori e residenti della zona dissero di essere pronti a bloccare le strade pur di impedirne l’apertura.

“In un secondo momento – continua infatti Morini – tale progetto pareva non avesse più seguito, anche in virtù di osservazioni mosse dagli uffici comunali preposti. Viceversa in una delle ultime commissioni precedenti al periodo di pandemia Covid erano state illustrate alcune soluzioni proposte dal privato per superare le difficoltà emerse e procedere nella realizzazione dell’allevamento”.

In questo quadro Morini vuole sapere “a che punto è lo stato di realizzazione dell’allevamento e il percorso inerente le progettazioni e i permessi, per conoscere eventualmente specifiche caratteristiche, dimensioni e soluzioni adottate e per sapere se la popolazione del luogo è stata debitamente informata sull’evolversi della questione”.