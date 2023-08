Allerona, 700 cessioni di hashish e cocaina in 7 mesi: in manette gli spacciatori di Villalba - Tuttoggi.info

Il sodalizio criminale, tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2022, gestiva una piazza di spaccio in località Villalba, nel Comune di Allerona.

Spaccio di hashish e cocaina: martedì 8 agosto i Carabinieri di Orvieto, a conclusione di un’attività d’indagine condotta dall’Aliquota Operativa del NOR, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Terni, nei confronti di sei cittadini di origine nordafricana; per questi 2 custodie cautelari in carcere e 4 divieti di dimora nelle regioni Lazio e Umbria.

A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Terni. Il sodalizio criminale, tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2022, aveva gestito una piazza di spaccio in località Villalba, nel Comune di Allerona. Il bosco, luogo di vendita della sostanza, era ormai un punto di riferimento per i consumatori della zona.

900 gr di sostanza stupefacente, per un valore economico di oltre 19.000 euro

Dal monitoraggio investigativo è emerso che gli indagati avevano effettuato 700 cessioni di sostanza stupefacente (circa 900 gr), per un valore economico di oltre 19.000,00 euro. A favorire la permanenza nel bosco degli spacciatori alcuni clienti, che li rifornivano di acqua e batterie per auto, utilizzate per la ricarica dei telefonini e per alimentare lampade da campeggio.

Al momento la compagnia di Orvieto ha rintracciato i due indagati sottoposti alla misura cautelare in carcere e tre dei destinatari della misura del divieto di dimora.