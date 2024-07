Alla "Notte bianca" con il volto coperto: denunciato dai carabinieri - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato – ai sensi dell’art. 5 della Legge n.152 del 12.05.1972 – un 38enne del posto, ritenuto responsabile di circolare in luogo pubblico con volto travisato.

La segnalazione è pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte di alcuni passanti presenti nelle vie cittadine in occasione della notte bianca (nella foto in evidenza, ndr) organizzata dal comune bastiolo, i quali hanno riferito di aver notato un uomo che si aggirava con fare sospetto ed il volto travisato, per poi introdursi negli uffici comunali rimasti aperti per la manifestazione.

I militari, immediatamente giunti nell’area di interesse, hanno rintracciato l’individuo e lo hanno accompagnato in caserma. Al termine degli accertamenti, il 38enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per la suddetta ipotesi di reato.