Alessio Foconi è ancora ‘oro’ | Il ternano è campione d’Europa a Dusseldorf

Alessio Foconi è campione Europeo di fioretto maschile. Sulle pedane della Messe Dusseldorf Arena il campione del Circolo Scherma Terni vince il derby tutto italiano in finale contro Daniele Garozzo con un 15-4 che dimostra la sua netta superiorità sia sul piano fisico che tecnico. Di fronte il campione del mondo di Wuxi contro il campione olimpico di Rio, il numero uno contro il numero tre del ranking mondiale.

Assalto sempre condotto con autorità dal ternano che conquista la prima medaglia, insieme all’argento dello stesso Garozzo, della spedizione azzurra in terra tedesca. Foconi aveva esordito nella fase a gironi con 5 vittorie e 1 sola sconfitta. Nel tabellone ad eliminazione diretta, l’aviere ternano ha superato l’ungherese Andras Nemeth per 15-8. A seguire ha poi avuto ragione del tedesco Benjamin Kleibrink per 15-11 e del francese Erwan Le Pechoux col punteggio di 15-10. Ai quarti ha regolato con un perentorio 15-7 il russo Dmitry Zherebchenko ed in semifinale il russo Cheremisinov 15-11. Giovedì 20 giugno Alessio Foconi sarà di nuovo in pedana per la prova a squadre insieme a Garozzo, Avola e Cassarà. Poi la testa sarà tutta rivolta ai Mondiali di Budapest in programma dal 15 al 23 luglio.

(foto Bizzi Trifiletti)

CAMPIONATI EUROPEI DUSSELDORF2019 – FIORETTO MASCHILE – Dusseldorf, 17 giugno 2019

Finale

Foconi (ITA) b. Garozzo (ITA) 15-4

Semifinali

Garozzo (ITA) b. Lefort (Fra) 15-8

Foconi (ITA) b. Cheremisinov (Rus) 15-11

Quarti

Garozzo (ITA) b. Rzadkowski (Pol) 15-10

Lefort (Fra) b. Choupenitch (Cze) 15-11

Cheremisinov (Rus) b. Pauty (Fra) 15-14

Foconi (ITA) b. Zherebchenko (Rus) 15-7

Tabellone dei 16

Garozzo (ITA) b. Avola (ITA) 15-9

Foconi (ITA) b. Le Pechoux (Fra) 15-10

Tabellone dei 32

Garozzo (ITA) b. Arslanov (Rus) 15-7

Avola (ITA) b. Kongstad (Den) 15-9

Foconi (ITA) b. Kleibrink (Ger) 15-11

Llavador (Esp) b. Cassarà (ITA) 15-6

Tabellone dei 64

Garozzo (ITA) b. Perelman (Isr) 15-5

Avola (ITA) b. Komsic (Cro) 15-7

Foconi (ITA) b. Nemeth (Hun) 15-8

Cassarà (ITA) b. Baboglu (Tur) 15-9

Fase a gironi

Daniele Garozzo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessio Foconi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giorgio Avola: 5 vittorie, 1 sconfitta

Andrea Cassarà: 4 vittorie, 1 sconfitta

