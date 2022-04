Alcol, orari e vendita a minori: controlli della polizia

Verifica nei locali e negli afro-market | Agenti a piedi e pattugliamenti sulle strade nel fine settimana

Alcol, controlli della polizia a Perugia, in particolare per accertare il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori. Controlli che hanno riguardato esercizi commerciali e afro marker. Monitorato anche il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Gli operatori, coordinati da un funzionario della Questura, hanno effettuato anche dei pattugliamenti appiedati di tutte le aree del centro cittadino, comprese quelle più isolate, al fine di contrastare e prevenire ogni forma di illegalità e di degrado urbano.

Durante i servizi contestate infrazioni al Codice della strada.