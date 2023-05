Alcol e atti contrari alla pubblica decenza: i risultati dei controlli durante la "Notte Rosa" a Terni - Tuttoggi.info

"Notte Rosa" a Terni: i risultati delle operazioni di controllo disposte dal Questore Bruno Failla.

Bevande alcoliche, occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, atti contrari alla pubblica decenza: le operazioni di controllo disposte dal Questore di Terni in occasione della “Notte Rosa” di sabato 6 maggio sono state svolte principalmente nel centro cittadino.

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Terni, in particolare, ha controllato due locali pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per aver occupato il suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione. I controlli hanno riguardato anche minori che bevevano bevande alcoliche: sono tuttora in corso verifiche volte ad accertare l’eventuale responsabilità penale dei titolari degli esercizi. Il personale della Divisione Amministrativa, inoltre, ha sanzionato un maggiorenne che aveva acquistato e ceduto bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

Tre le sanzioni dei Carabinieri per la violazione dell’ordinanza sindacale “anti vetro”. Tre, ancora, le persone sanzionate per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto colte a urinare in luogo pubblico, e una per ubriachezza in luogo pubblico.