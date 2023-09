Albero di Natale più grande del mondo, al via i lavori | L'abete luminoso sarà totalmente ecosostenibile - Tuttoggi.info

Domenica 10 settembre prenderanno il via i lavori realizzazione del grande Albero di Gubbio lungo i stradoni del monte Ingino | Svolta "green" per la 43^ edizione

Domenica 10 settembre, per la 43^ volta, prenderanno il via i lavori realizzazione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, grazie all’impegno e alla dedizione degli “Alberaioli” di Gubbio, che distenderanno cavi e luci lungo le pendici del monte Ingino per donare ancora una volta luce e speranza al Mondo intero.

Quest’anno verrà completato il percorso di efficientamento energetico tramite la conversione a

strip led delle luci interne colorate, progetto iniziato con la sostituzione delle luci della Stella

Cometa nel 2020 e proseguito lo scorso anno con i punti luminosi verdi della sagoma. Un passaggio storico che, affiancato alla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico installato presso la

sede del Comitato, rende l’albero totalmente ecosostenibile.

L’impegno degli “Alberaioli” rimane quello di regalare a tutti, con la collaborazione dell’intera

comunità cittadina, l’incantesimo e il fascino dell’Albero di Natale più Grande del Mondo. Una

particolare attenzione viene richiesta ai frequentatori domenicali del monte Ingino, in particolare ai

bikers, per la presenza dei mezzi di trasporto e dei materiali che potrebbero essere presenti lungo

gli stradoni.