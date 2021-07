Al via "Trasimeno Music Festival" | Concerti a Perugia, Trevi e Spoleto - Tuttoggi

Venerdì 23 luglio, a Perugia, all'Oratorio di San Francesco dei Nobili si terrà il Concerto inaugurale della 16a edizione

Venerdì 23 luglio 2021, a Perugia, all’Oratorio di San Francesco dei Nobili si terrà al Concerto inaugurale della 16a edizione del TRASIMENO MUSIC FESTIVAL.

Dato le restrizioni e le norme vigenti sul distanziamento sociale, il concerto si terrà alle 16 e replicato alle 19,30.

Sarà la famosa pianista canadese Angela Hewitt, anche direttore artistico della manifestazione musicale internazionale ad aprire il festival con un programma tutto dedicato al suo amato J.S. Bach:

– Aria Variata alla maniera italiana, BWV989

– Contrapunctus I-IV da L’Arte della Fuga, BWV1080

– Suite inglese n. 4 in Fa maggiore, BWV809

– Passacaglia in Do minore, BWV582 (trascrizione di Eugen d’Albert).

Tra le pianiste più conosciute e apprezzate a livello mondiale, Angela Hewitt appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Le sue registrazioni ed esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacrata come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri.



Nel 2005, Angela Hewitt ha inaugurato il Trasimeno Music Festival in Umbria, del quale è direttore artistico. Evento annuale, il Festival accoglie un pubblico internazionale in luoghi suggestivi come il Castello dei Cavalieri di Malta a Magione (vicino a Perugia) sulle sponde del lago Trasimeno. Angela Hewitt si esibisce quotidianamente nel corso della settimana del Festival, sia come solista che dirigendo dalla tastiera, tra recital e musica da camera, accompagnando cantanti e lavorando con artisti acclamati e talenti emergenti.

L’edizione 2021

Dal 23 al 26 luglio 2021 si svolgerà la 16a edizione della manifestazione musicale internazionale Trasimeno Music Festival organizzato dall’omonima associazione e con la direzione artistica della pianista canadese Angela Hewitt.

Per dare un segno di rinascita dopo il lungo periodo di pandemia, Angela Hewitt ha deciso di organizzare un TMF ‘ridotto’ per questo anno dato che nel 2020 ha dovuto annullare l’edizione.

Sono 5 le suggestive sedi dei 6 concerti nei 4 giorni di svolgimento:

a Perugia, l’Oratorio di San Francesco dei Nobili, la Basilica di San Pietro e la Cattedrale di San Lorenzo; a Trevi, la Chiesa di San Francesco; a Spoleto, il Teatro Caio Melisso.

Oltre Angela Hewitt, al mini TMF 2021 si esibiranno: Anna Bonitatibus, mezzosoprano – Rudolf Lutz, organo e pianoforte – Irene Abrigo, violino – Mary Ellen Woodside, violino – Jürg Dähler, viola – Enrico Bronzi, violoncello – Rafael Rosenfeld, violoncello.

A proposito dell’edizione ‘ridotta’ 2021 del festival, Angela Hewitt dichiara:

“Nel 2019 si è svolta la quindicesima edizione del Trasimeno Music Festival. È stato un evento pieno di gioia e tutti avevamo programmato di rivederci nel 2020. Non potevamo immaginare cosa sarebbe successo…..

È stato straziante dover annullare il festival del 2020 a causa della pandemia di coronavirus, che si è diffusa così rapidamente in tutto il mondo. Cosa ancor più dura da accettare, con il passare del tempo abbiamo dovuto affrontare l’eventualità di dover cancellare anche l’edizione del 2021.

Solo all’inizio di giugno 2021 abbiamo deciso di procedere con il nostro sedicesimo Trasimeno Music Festival, che si terrà dal 23 al 26 luglio. Non ci è concesso molto tempo per pianificare questa “mini” edizione, ma siamo pieni di entusiasmo per il fatto che il festival sia attualmente realizzabile – anche malgrado le restrizioni e norme sul distanziamento sociale, e sebbene molte persone siano impossibilitate a viaggiare.

Quest’anno non sarà possibile utilizzare il Castello dei Cavalieri di Malta a Magione col suo splendido chiostro, ma avremo comunque cinque sedi favolose per altrettanti concerti, tutti ricchi di atmosfera.

Il concerto d’apertura in cui eseguirò musiche di Bach, nell’Oratorio di San Francesco dei Nobili a Perugia, avrà l’intimità di un recital privato, in una gloriosa cornice barocca. La Basilica di San Pietro è uno dei luoghi preferiti del festival, un’ottima acustica in un meraviglioso ambiente: il violoncellista Enrico Bronzi ha riunito un gruppo di illustri colleghi e vi si esibiranno il 24 luglio con un programma dedicato a Clara Schumann, Borodin e Dvorak (il suo Quintetto, con me al pianoforte).

Domenica 25 luglio sarò estremamente felice di ospitare un grande esperto di Bach, lo svizzero Rudolf Lutz: a Perugia (nella Cattedrale di San Lorenzo per un concerto d’organo) e a Trevi (nella Chiesa di San Francesco). È un rinomato improvvisatore che ci mostrerà il suo talento in entrambi i concerti e durante la performance serale a Trevi discuteremo ed interpreteremo opere di Bach. Sarà un’opportunità imperdibile per ascoltare gli organi di Perugia e Trevi.

Il nostro ultimo concerto, il 26 luglio, si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto, ancora una nuova sede tutta da scoprire per il nostro festival. Il mezzosoprano Anna Bonitatibus con grande talento canterà Berlioz (Les Nuits d’été) e Rossini (Giovanna d’Arco), mentre io proporrò musiche di Ravel e Chopin. Si preannuncia un finale entusiasmante per questa edizione speciale del Trasimeno Music Festival.

Ci rendiamo conto che purtroppo molti dei nostri amici non potranno raggiungerci in Italia dall’estero per assistere al festival, pertanto filmeremo i concerti per una visione successiva.

Il Trasimeno Music Festival è annoverato dalla stampa estera e nazionale come ”uno dei più prestigiosi festival in Europa”, “una piccola Onu della cultura”, “uno dei migliori festival musicali in Italia”.

La manifestazione si avvale del Patrocinio della Regione Umbria e dei Comuni di Perugia, Trevi e Spoleto.

www.trasimenomusicfestival.com

www.angelahewitt.com