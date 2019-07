Al via lavori di manutenzione stradale al parcheggio di via Campitelli

A partire da mercoledì 3 luglio, il Comune di Foligno, tramite ditta specializzata, comincerà i lavori di manutenzione straordinaria al parcheggio di via Campitelli e in un tratto in località Torre di Montefalco, oltre alla sostituzione e posa in opera del guardrail in località Roccafranca. Le opere consisteranno nel ripristinare o rifare la pavimentazione in asfalto ammalorata.

La realizzazione delle opere comporterà generalmente il restringimento o la limitazione del traffico nelle corsie stradali e limitrofe che di volta in volta verranno interessate dai lavori anche, se necessario, con l’ausilio di impianto semaforico. Si partirà dal parcheggio di via Campitelli dove verrà vietata, per la durata delle operazioni, la sosta dei veicoli.

