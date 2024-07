Al via la 16esima edizione di InCanto d’Estate - Tuttoggi.info

Cinque serate all’insegna della grande musica (di cui 2 sono l’unica data in Umbria) e del buon cibo. E’ quello che prevede la 16esima edizione di “InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, in programma presso il parco di Villa Faina a San Venanzo dal 10 al 14 luglio 2024.

I concerti delle prime quattro serate sono ad ingresso libero con inizio alle ore 21,30. Si aprirà con “Disco d’Italia”, i più grandi successi dagli anni ’60 ad oggi suonati da una band di 10 elementi (mercoledì 10 luglio) per proseguire con Ghemon con “Una cosetta così” (giovedì 11 luglio, unica data in Umbria, realizzato in collaborazione con l’Umbria Green Festival), “Heroes & Monsters” con i musicisti internazionali come il chitarrista Stef Burns, il bassista/cantante Todd Kerns e il batterista Will Hunt (venerdì 12, unica data in Umbria) e Marco Morandi (sabato 13, ore 21,30). La chiusura del festival quest’anno è stata affidata alla band romana dei Tiromancino (domenica 14, alle 22, biglietti acquistabili su TicketOne). Federico Zampaglione e compagni hanno pubblicato nei mesi scorsi la nuova ed inedita canzone “Puntofermo”, tra le più ascoltate in radio e negli store digitali.

Ogni sera, prima del concerto, sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra. Saranno sempre a disposizione gli antipasti (d’incanto e d’autore), grigliate miste, torte al testo, contorni e dolci. Ogni sera, invece, ci saranno due proposte di primi piatti diversi: ad esempio, dalle trofie con sella di San Venanzo (mercoledì 10) al tortellini al tartufo (sabato 13). Aggiunte anche nei secondi piatti con il capriolo al tartufo (venerdì 12) o il cinghiale alla cacciatora (domenica 14).