Al via il SAN VALENTINO ARTE 2023: "Amore tormentato" il tema di quest'anno - Tuttoggi

“Amore tormentato”: un omaggio per il centenario della nascita di Maria Callas

Il tema dell’edizione attuale è “Amore tormentato”, un omaggio per il centenario dalla nascita di Maria Callas. Il Concorso, in questo decennio, ha ospitato più di seicento artisti provenienti da Spagna, Irlanda, Inghilterra, Polonia, Cuba, Italia, Albania, New Mexico, Svizzera, Colombia, Corea del Sud, Germania, Uzbekistan e Norvegia.

Due sezioni in concorso

In occasione di questo decennale il San Valentino Arte prevede due sezioni in concorso: “Pittura, scultura, fotografia, disegno e installazione” e “Video Contest”, alla sua prima edizione. Ben 66 artisti prenderanno parte al Concorso di “Pittura, scultura, fotografia, disegno e installazione”.

Una sala del Museo per i vincitori delle edizioni passate

Per celebrare il suo primo decennale, infine, il San Valentino Arte 2023 dedicherà una sala del Museo ai Vincitori Storici delle edizioni 2014 – 2021, i quali parteciperanno all’evento portando nuovamente in mostra l’opera vincitrice insieme a una nuova opera per l’edizione 2023.