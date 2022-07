Al via il Piediluco Festival, mercoledì 20 luglio appuntamento con "Il Golem" - Tuttoggi

Piediluco Festival 2022: concerti e spettacoli teatrali tra Piediluco, Marmore, Terni e Celleno

La proiezione de “Il Golem” di Carl Boese e Paul Wegener è solo il primo di una lunga serie di eventi che animeranno la graziosa località fino alla fine del mese di agosto. “Si tratta di 25 appuntamenti fatti di concerti e spettacoli teatrali, che si snoderanno tra la stessa Piediluco, Marmore, Terni e Celleno”, spiega Lucrezia Proietti, direttrice artistica del Piediluco Festival. “Si creerà un perfetto connubio tra artisti locali e personaggi di rilievo internazionale; il tutto in un’atmosfera ideale per il pubblico, che nelle passate edizioni non è mai mancato”.

Da segnalare, ancora, l’11 agosto, presso il Giardino Grassi di Piediluco, l’omaggio a Marcel Proust, in occasione del centenario della sua scomparsa. E, in chiusura del Festival, tre incontri sull’astrologia, che si terranno nel nuovo museo della Cascata delle Marmore. Il tema di questa edizione del Piediluco Festival è Notturni: “Un riferimento all’intimità nella fruizione della musica”, spiega la direttrice artistica.

“My funny Valentine”, un’aperitivo musicale come assaggio

Un assaggio dell’edizione 2022 del Piediluco Festival si è avuto già nella giornata di venerdì 8 luglio con “My funny Valentine”, un aperitivo musicale, in collaborazione con l’Istess, svoltosi in via San Marco, a Terni. “E’ un sogno che io e Lucrezia coltivavamo da tanti mesi; portare la cultura tra la gente che a pochi metri di distanza si gusta un aperitivo va nel segno di Popoli e Religioni”, dichiara Arnaldo Casali, direttore dell’Istess, l’Istituto di Studi Teologici e Storico-Religiosi di Terni .

Il prossimo appuntamento con la rassegna sarà sabato 6 agosto alle ore 19.00 con il duo Jazz Portraits, costituito da Claudio Piselli al vibrafono e Daniele Pozzovio al pianoforte.

“All of Us”: il bando del Terni Film Festival

Sarà “All of Us”, invece, il titolo dell’edizione 2022 del Terni Film Festival. Fino al 30 settembre si potranno iscrivere film, cortometraggi, documentari, opere in realtà virtuale, da inviare tramite la piattaforma Film Freeway, o alla mail redazione.popoliereligioni@gmail.com.

Tornerà, poi, anche il concorso “Una canzone per il Terni Film Festival“, ideato dalla direttrice artistica di Istess Musica, Marialuna Cipolla. Quest’anno i partecipanti dovranno portare una traccia a tema “All of us”.

Soddu: “La cultura deve essere a tutto tondo”

“Queste sinergie – ha dichiarato il vescovo di Terni, presente alla conferenza stampa di presentazione dei due eventi- mi rimandano al Sinodo che la Chiesa sta vivendo”. “La cultura deve essere a tutto tondo perché riguarda tutti gli aspetti del mondo”.