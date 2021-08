Al via a Todi i Campionati Italiani Femminili Under 11 di Tennis - Tuttoggi

Dal 30 agosto fino al 5 settembre un grande appuntamento per le giovani provenienti da tutta Italia in una delle fasce di età sicuramente più interessanti

Il grande tennis giovanile torna in Umbria ed a Todi. La Federazione ha infatti deciso di affidare al Tennis Club Todi 1871 i campionati Italiani under 11 femminili by Italgas.

Da oggi fino al 5 settembre un grande appuntamento per le giovani provenienti da tutta Italia in una delle fasce di età sicuramente più interessanti dal punto di vista tecnico.

”Siamo felici di poter tornare ad ospitare un evento di questa portata – sottolinea il Presidente del circolo Marcello Marchesini – già in passato avevamo accolto gli Italiani under 14 femminili, vinti da Elisabetta Cocciaretto, i campionati Italiani a squadre under 16 e gli Assoluti . Abbiamo organizzato tutto nel migliore dei modi, come se fosse uno dei tanti nostri Challenger.

Sarà un evento che permetterà alla città di avere un ritorno economico immediato, le strutture ricettive sono già soldout da tempo e l’intero comparto commerciale ne trarrà giovamento con l’arrivo delle ragazze ma anche dei loro genitori, maestri, accompagnatori. Il tennis da queste parti è un volano per l’intera economia di un territorio sin dal primo Challenger organizzato nel nostro club, nel lontano 2007”.

“Una grande soddisfazione- dichiarano il Sindaco Ruggiano e l’Assessore allo Sport Ranchicchio– ospitare nella nostra Città un evento nazionale di tale portata. Oltre al significativo rilievo sportivo e mediatico, siamo di fronte ad una grande opportunità per il nostro territorio sotto l’aspetto turistico con 54 giovanissime giocatrici che verranno qui a Todi con le loro famiglie, con allenatori e staff, generando un importante ricaduta economica.“

Al Tennis Club Todi sono attese quindi tante giovani promesse italiane che avranno a disposizione anche due campi adibiti esclusivamente per i loro allenamenti. Le semifinali e la finalissima verranno trasmesse su Supertennis

“Come FIT Umbria vogliamo fare un plauso al Tennis Club Todi che ha riportato un Campionato giovanile Italiano nella nostra regione. Si tratta di un’altra grande manifestazione di un movimento che vanta prestigiosi risultati sua a livello organizzativo che sportivo. Un grande in bocca al lupo a tutte le giovani racchette in gara ed in particolare alle nostre due atlete presenti in tabellone (Emma Sereni e Camilla Silveri) e alle altre che nel week end proveranno ad entrarci passando dalle qualificazioni (Mela, mariani e Guerrieri)”, ha evidenziato il presidente del comitato regionale Roberto Cararresi.

Foto: Tennis Club Todi -Facebook