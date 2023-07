Al via a Norcia i benefici della Carta solidale "Dedicata a te" - Tuttoggi.info

Sono stati ammessi cittadini residenti nel Comune di Norcia e in possesso di una certificazione Isee ordinaria in corso di validità

“L’ufficio Servizi Sociali ha completato l’istruttoria per la verifica degli elenchi inviati dall’ INPS lo scorso 12 giugno per l’erogazione della Carta Solidale introdotta dal Governo Meloni con la legge di Bilancio 2023.” È quanto dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppina Perla “il lavoro è stato concluso in tempi brevi al fine di mettere immediatamente a disposizione delle famiglie più fragili della nostra Comunità questo importante sussidio per l’acquisto di beni di prima necessità”.

Pertanto non sarà necessario inviare alcuna domanda. Sono stati ammessi cittadini residenti nel Comune di Norcia e in possesso di una certificazione Isee ordinaria in corso di validità con un indicatore non superiore ai 15.000,00 euro.

La misura prevede un unico contributo per nucleo familiare di 382.50 euro erogato attraverso una carta prepagata rilasciata da Poste italiane. Per effettuare il ritiro della carta sarà necessario presentare all’ufficio postale la nota ricevuta dal Comune, nella quale sono dettagliatamente riportate tutte le notizie utili al beneficiario.