Al Santuario della Madonna di Bevagna, 2^ Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani - Tuttoggi

“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”: è il tema scelto da Papa Francesco per la II Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani in programma in tutte le Diocesi del domenica 24 luglio 2022. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo celebrerà in tale occasione una Messa presso il Santuario della Madonna della Valle a Bevagna alle ore 18.00. Il Presule affiderà i nonni e gli anziani presenti, ma nella preghiera anche quelli che non ci saranno fisicamente, alla Vergine Maria.

«La vecchiaia – scrive il Pontefice nel messaggio – non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro. La speciale sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli anziani verso le nuove generazioni. È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, una rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti».