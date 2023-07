Al Porretta Soul Festival, esordio della Urban Soul Band (U.S.B) di Perugia attiva da 10 anni - Tuttoggi.info

Nella U.S.B. c'è anche il cantante spoletino Claudio De Rosa. Porretta Soul è la rassegna più importante d'Europa per la soul music.

Inizia domani 20 luglio, l’avventura al Porretta Soul Festival della Urban Soul Band di Perugia. Il gruppo, in attività da più di 10 anni farà parte del programma del PORRETTA SOUL relativamente agli eventi correlati con le Band italiane a partire dal 21 luglio.

Porretta Soul, lo ricordiamo, è la rassegna più importante d’Europa per la soul music. E per la speciale occasione la U.S.B. quest’anno si presenta al completo con una nuova sezione fiati per suonare un tributo a Otis Redding.

La Urban Soul Band, rappresenta un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di buona musica live ed in particolare per gli amanti della “Soul Music”. La Band è nata nel 2013 è attiva in tutto il centro Italia.

Con la loro musica sul palco salgono ospiti d’eccezione come Otis Redding, Marvin Gaye, James Brown, Al Green, Ray Charles, Wilson Pickett, tutti grandi interpreti resi immortali da brani musicali che ancora oggi si ascoltano in tutto il mondo.

Nota di colore, il cantante della Urban Soul Band è il bravissimo spoletino Claudio De Rosa