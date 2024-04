Al parco con 14 dosi di droga: arrestato 27enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto – in località Madonna Alta – un cittadino ecuadoriano di 28 anni, gravato da numerosi precedenti di polizia, poiché trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente tipo eroina.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento all’interno del parco “la Pinetina”, i poliziotti hanno notato un uomo – noto alle Forze dell’Ordine per i precedenti in materia di stupefacenti – tenere un atteggiamento sospetto; per questo motivo hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Sottoposto a perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di 14 involucri termosaldati, dal peso complessivo di 11 grammi, contenenti della sostanza solida che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo eroina.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 27enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di ieri mattina, nell’ambito della quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.