Al Genoa Open Ottima la prestazione della Società Invictus Perugia che conquista 2 medaglie di bronzo - Tuttoggi.info

Dal campionato ligure, presso il “Genova Stadium” si è disputato il Genoa Open di Ju Jitsu 2024. Si tratta di un prestigioso torneo internazionale al quale hanno partecipato oltre 20 nazioni, tra le quali diverse extra continentali.

Sulle 4 aree di gara (tecnicamente chiamate Tatami), nelle 3 giornate di gara si sono affrontati numerosi atleti (circa 600) nelle varie specialità previste dalla competizione internazionale.

Per questa competizione la “Invictus Perugia Ju Jitsu Academy” ha schierato 4 competitori, accompagnati dal coach Paolo Palma e dal Presidente Raffaele Calzoni.

Al termine della manifestazione il club umbro, nella specialità Fighting System (combattimento ove si utilizzano tecniche di calcio, pugno, lotta corpo a corpo in piedi e a terra) ha conquistato 2 medaglie di bronzo.

Una dall’atleta Andrea Calzoni (classe Adults, 62 kg.) già Campione Mondiale U21 ed Europeo Adults. Il 26enne atleta perugino arrivava agevolmente in semifinale, nel corso della quale, complice anche un non impeccabile arbitraggio, doveva cedere il passo al forte antagonista belga, anch’egli plurimedagliato in campo internazionale. In questo caso si è dovuto accontentare del bronzo, obiettivo conquistato brillantemente in una avvincente finale. A breve Andrea parteciperà al raduno Team Italia a Palermo e a maggio volerà in Germania per i Campionati Europei (JJEU) di Gelsenkirchen, in programma dal 23 al 26 maggio 2024.

La seconda medaglia di bronzo è stata conquistata da Gaia Sandri, (classe Adults, 48kg). La diciottenne Gaia, anche se ancora gareggia nella classe U21 nella quale è Vice Campionessa Europea, per l’occasione si è cimentata negli “Adults”, strappando un terzo posto che, vista l’esibizione tecnica dell’incontro, dovrá sicuramente migliorare. Anche Gaia sarà presente al prossimo Raduno di Palermo, per cercare di guadagnarsi un posto agli Europei di maggio.

Buona sicuramente anche la gara di Edoardo Treppaoli (classe U14, 56 kg.) e di Riccardo Brunori (classe U21, 77 kg.) i quali, seppur non conquistando il podio, si sono resi autori di una prova degna di menzione, che fa ben sperare per il futuro.

Il Presidente Calzoni si è complimentato con i suoi atleti, augurando loro un 2024 pieno di successi. La Società Invictus Perugia, nello scenario delle competizioni a livello nazionale, europeo e mondiale, ha ottenuto grandi risultati con numerose presenze sul podio.