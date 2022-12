Al Digipass di Norcia il saluto ai nuovi nati del 2022 - Tuttoggi

“E’ un momento di gioia e occasione di un ringraziamento sincero a voi, che viene dal profondo del cuore perché nessuna Comunità ha futuro se non si rinnova” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno.

“Oggi siamo chiamati a ricostruire la nostra città e non avrebbe senso farlo se non ci fossero nuovi nati e nuove giovani coppie, che accettano la responsabilità di mettere al mondo una nuova vita, un una gioia grandissima innanzitutto per voi genitori ma anche per la nostra Comunità.

Ai nuovi bambini l’ Assessorato ha donato un contributo per ciascuno – continua – un piccolo gesto che possa consentire loro di ricordarsi della loro terra, che noi tutti amiamo profondamente, considerata anche la scelta di restarci e continuare a renderla viva”, conclude Alemanno.

Alla cerimonia era presente anche il Parroco ‘in solidum’ Don Davide Tononi che ha evidenziato come sia importante “testimoniare loro che la vita va vissuta in pieno e di quanto valga la pena essere felici. Lo dobbiamo a questi bambini, ma anche per noi stessi” ha detto.