Al Digipass di Assisi un info day sui documenti digitali

Il Digipass di Assisi organizza un nuovo Info Day che si terrà il 31 marzo 2023, dedicato alle possibilità di utilizzo digitale dei documenti di identità come la carta d’identità elettronica, la patente e il passaporto.

Saranno illustrate le opportunità offerte dall’utilizzo di questi documenti in formato digitale e le tecnologie disponibili per la loro gestione e utilizzo, di cui spesso purtroppo non si è informati. La carta d’identità elettronica, in particolare, rappresenta una grande innovazione nel campo dell’identificazione personale, consentendo di accedere a numerosi servizi online in modo semplice e sicuro. Per la patente esistono importanti vantaggi in termini di praticità e facilità di gestione accedendo al portale dell’automobilista, mentre il passaporto digitale si sta affermando come una soluzione sempre più diffusa per agevolare i viaggi e ha un sito a sé dedicato per richiederlo.