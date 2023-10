Al Collegio di Agraria a Perugia: disponibili ulteriori 100 posti letto - Tuttoggi.info

Il 9 ottobre, inaugurazione degli alloggi universitari del Collegio di Agraria, dopo un importante intervento di adeguamento sismico

E’ in programma per lunedì 9 ottobre, alle ore 9,30, l’inaugurazione degli alloggi universitari del Collegio di Agraria di Perugia, dopo un importante intervento di adeguamento sismico e di rifunzionalizzazione.

La riconsegna parziale dell’immobile consente di avere a disposizione immediatamente 100 posti letto.

Saranno presenti, l’Assessore per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio, Luigi Rossetti, il professore Roberto Rettori dell’Università degli Studi di Perugia, il professore Francesco Asdrubali in rappresentanza dell’Università per Stranieri di Perugia, il professore Mario Rampini, presidente dell’Accademia BBAA.

