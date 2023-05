"Aiuto, mio figlio è caduto con la bici in un fosso": ma è un trucco per rubargli l'auto - Tuttoggi.info

La donna aveva un neonato in braccio e un complice nascosto: i fatti accaduti a Perugia

Lo ha fermato lungo la strada dei Loggi con un neonato in braccio e la scusa che l’altro suo figlio era caduto con la bici in un fossato ai margini della carreggiata, ma era in realtà un trucco per rubargli l’auto con dentro 400 euro in contanti e alcuni mazzi di chiavi.

L’episodio è successo a Perugia e ad allertare la polizia di Stato è stato il derubato: agli agenti l’uomo ha raccontato che, dopo essere sceso dall’auto per verificare l’accaduto e prestare soccorso al bambino, improvvisamente un uomo è uscito da un campo vicino e insieme alla donna è salito a bordo della sua auto allontanandosi a grande velocità verso l’uscita “Balanzano” della E-45, facendo perdere le loro tracce.

Gli agenti, a quel punto, dopo aver invitato l’uomo a monitorare la propria abitazione e i propri beni, hanno raccolto tutte le informazioni utili e avviato le indagini per rintracciare l’auto e risalire ai responsabili del furto. (Foto di Jay Toor su Unsplash)