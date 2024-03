“Aiutatemi a trovare mia cognata”, appello social da Torgiano e caso a “Chi l’ha visto?”

Ore di angoscia per la famiglia che non ha notizie di Patrizia Rondini, dopo che è uscita dalla sua casa di Ferriera

Appelli sui social per avere notizie di Patrizia Rondini, la 64enne di Ferriera di Torgiano di cui la famiglia non ha più notizie. Ore da angoscia e l’appello della cognata, Marisa Piegentili, su Facebok: “Chi l’ha vista mi contatti in privato”.

Le forze dell’ordine sono state allertate, ma si confida anche che qualcuno possa averla vista e fornire quindi ai carabinieri indicazioni utili per rintracciarla.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che può essere contattata ai numeri 068262 e su whatsapp al 3453131987.

Patria Rondini, capelli ricci, castani, è alta circa 1,50. Quando si è allontanata di casa, nel pomeriggio di mercoledì, indossava pantaloni neri e scarpe rosse da ginnastica. Con sé non avrebbe né soldi, né documenti, né giacca.