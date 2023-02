Aggressioni in carcere in Umbria, scatta il sopralluogo di due sottosegretari

Dopo i continui episodi disordine in carcere segnalati in tutta l'Umbria, domani visita di Prisco, Delmastro, Zaffini e Pace

Continue aggressioni in carcere, disordini e gesti estremi, organico della polizia penitenziaria ridotto all’osso e polemiche sul provveditorato dell’amministrazione penitenziaria da parte dei sindacati di categoria. La situazione delle case di reclusione in Umbria nelle ultime settimane sembra più critica che mai ed è per questo che due sottosegretari domani (martedì 7 febbraio) effettueranno un sopralluogo nei quattro penitenziari della regione.

La visita istituzionale sarà effettuata dal sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Saranno presenti anche il presidente della Commissione Sanità al Senato Franco Zaffini e la presidente dell’organismo omologo della Regione Umbria Eleonora Pace. I rappresentanti istituzionali incontreranno la dirigenza delle carceri e gli agenti di polizia penitenziaria di Perugia, Spoleto, Terni, Orvieto.