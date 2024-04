Aggressioni e accoltellamenti a Perugia, aumentano i controlli straordinari interforze - Tuttoggi.info

Forze dell'ordine in campo con controlli straordinari nella zona di Fontivegge ma anche dei Ponti dopo il tavolo in Prefettura

Numerosi episodi di liti ed aggressioni, con anche accoltellamenti, nelle ultime settimane a Perugia. Una situazione strettamente monitorata dalle istituzioni, che corrono ai ripari. Mercoledì, infatti, in Prefettura si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento proprio alla luce dei vari episodi di cronaca registrati nel capoluogo di regione. La decisione è stata quella di intensificare i controlli straordinari interforze sia nella zona di Fontivegge, sia in alcune zone della periferia di Perugia, “al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina spaccio di stupefacenti e aggressioni”.

L’attività di prevenzione, già a partire dagli scorsi giorni, – viene spiegato in una nota congiunta delle forze dell’ordine – ha visto l’impiego di un dispositivo interforze composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedi delle zone attenzionate.

I servizi hanno riguardato anche alcune aree periferiche della città e la zona dei Ponti per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite. Gli operatori hanno effettuato anche posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di Polizia. L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nei prossimi giorni.

