Aggredisce operatori sanitari, fermata con lo spray al peperoncino e arrestata - Tuttoggi.info

La Polizia di Assisi ha arrestato una donna di 54 anni, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale aggravato. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 per la segnalazione di una donna che stava aggredendo il personale sanitario del 118. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato la donna in escandescenza, che brandiva un coltello di lunghe dimensioni lo agitava verso gli operatori e contro sé stessa.





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