Aggredisce operatori sanitari, fermata con lo spray al peperoncino e arrestata - Tuttoggi.info

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Aggredisce operatori sanitari, fermata con lo spray al peperoncino e arrestata

Redazione

Aggredisce operatori sanitari, fermata con lo spray al peperoncino e arrestata

Gli agenti sono ricorsi allo spray al peperoncino. All'ospedale anche i familiari della donna si sono scagliati contro i medici
Mar, 25/08/2026 - 15:17

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La Polizia di Assisi ha arrestato una donna di 54 anni, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale aggravato. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 per la segnalazione di una donna che stava aggredendo il personale sanitario del 118. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato la donna in escandescenza, che brandiva un coltello di lunghe dimensioni lo agitava verso gli operatori e contro sé stessa.

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