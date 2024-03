Aggredisce e deruba una donna: 30enne arrestato in flagranza e carcerato - Tuttoggi.info

È responsabile di rapina e furto su auto in sosta un trentenne domiciliato a Bastia Umbra arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli durante un servizio di controlli sul territorio.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga, ad Ospedalicchio di Bastia Umbra, dopo aver forzato alcuni veicoli parcheggiati in sosta nella zona, asportando tutto quello che aveva trovato all’interno, tra cui occhiali griffati e documenti di circolazione, ha successivamente aggredito e rapinato una donna che, nella propria autovettura, era in attesa di intraprendere il proprio turno di lavoro all’esterno di un supermercato, sottraendole il telefono cellulare.

Le tempestive segnalazioni di alcuni residenti hanno permesso ai militari assisani di giungere immediatamente sul posto, sorprendendo il 30enne ancora nella flagranza di reato; l’uomo è stato arrestato e condotto a Capanne.