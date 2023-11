Affari Tuoi, nuova vincita umbra: Valeria da Cannara porta a casa 40.000 euro, ma... - Tuttoggi.info

La perugina, cannarese d'adozione, avrebbe potuto vincerne 100mila ma si è "accontentata" di 40mila euro

A casa si è portata 40.000 euro ma avrebbe potuto vincerne 100.000. Protagonista della nuova vincita ad Affari Tuoi la perugina, cannarese d’adozione, Valeria, che ha dato vita, martedì 28 novembre 2023, a una delle puntate più divertenti del programma condotto da Amadeus su Rai 1.

Una puntata che è stata anche una delle più viste: per l’account Twitter CinguetteRai, “La puntata surreale di #AffariTuoi sfiora i 5 milioni e il 22%, nonostante la partita fosse finita dopo 5 minuti con la concorrente che ha accettato subito l’offerta. È il programma più visto di tutta la giornata, supera perfino la Champions #MilanBorussia”.

Accompagnata dalla sorella Alessia, Valeria ha praticamente accettato dopo pochi minuti l’offerta del dottore da 40.000 euro: con una praticità tutta umbra ha spiegato di essere mamma di due figli, e di conseguenza di non poter “rischiare”. Alla fine della puntata di Affari Tuoi – e con i 40.000 euro già incassati – a Valeria erano rimasti tre pacchi da 50mila, 100mila (poi risultato essere quello in mano alla concorrente) e 300mila euro, tanto che Amadeus si è “lanciato” in una telefonata al marito di Valeria, Gianmarco: “Spero che tu non stia guardando la puntata”, le sue parole. Ma alla fine non sono mancate le congratulazioni e il saluto di