L'AFC cerca un direttore di farmacia, domande entro l'8 febbraio - Tuttoggi

L’Afc (Azienda farmacie comunali) di Spoleto cerca un direttore di farmacia da assumere a tempo indeterminato.

L’inquadramento contrattuale previsto è il livello 1 super CCNL 21 maggio 2014, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal citato contratto nazionale per dipendenti di imprese gestite o partecipate da Enti Locali esercenti farmacie, parafarmacie e magazzini farmaceutici.

I requisiti speciali richiesti

Il bando di concorso, oltre ai requisiti generali di concorso, ne prevede ovviamente anche alcuni speciali:

DIPLOMA DI LAUREA: laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13; 14/S), in Farmacia (LM-13; 14/S). Sono ammessi alla presente soluzione i laureati che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110;

abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.

ESPERIENZA DI SERVIZIO QUINQUENNALE: in qualità di lavoratore a tempo indeterminato o determinato con profilo professionale di Farmacista Collaboratore o superiore presso farmacie aperte al pubblico, sia pubbliche che private.

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione al concorso – si legge nel bando, pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di Spoleto – devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando di concorso e mantenuti fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti entro i termini di scadenza del presente bando.

Come presentare domanda

I candidati devono presentare all’AFC srl la domanda di partecipazione al concorso entro il 08 febbraio 2020 come previsto dall’avviso per estratto del presente bando sul BUR Regione Umbria, all’albo pretorio del Comune di Spoleto e sul sito www.afcspoleto.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità:

a) Posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto con firma digitale, al seguente recapito “afcspoleto@pec.it”;

b) Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo, Azienda Farmacie Comunali srl, via San Benedetto 109, 06049 Spoleto (PG). Farà fede il timbro e la data apposti dall’ufficio postale accettante;

c) Consegna a mano presso la Sede Legale, Azienda Farmacie Comunali srl , Via San Benedetto 109, 06049 Spoleto (PG).

Non verranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo raccomandata entro il suddetto termine perentorio, qualora pervengano oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse e quindi del 08 febbraio 2020. La domanda di partecipazione – a pena di esclusione per nullità della medesima – deve essere sottoscritta dal candidato.

L’AFC prevede una tassa di concorso di 20 euro, da pagare – entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso – mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN IT90Q0344021803000000001968 intestato ad AFC Spoleto srl. La tassa di concorso è dimezzata (10 euro) nel caso in cui la domanda sia presentata mediante posta elettronica certificata. La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione. È sanabile la mancata allegazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso qualora la stessa risulti comunque versata entro i termini. La tassa non è rimborsabile, neanche in caso di revoca e/o annullamento della procedura.

Clicca qui per scaricare il bando integrale