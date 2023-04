Afam, proclamato lo stato di agitazione

Pd: "Questo clima negativo penalizza professionisti seri e vicini all'azienda"

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori delle Farmacie comunali. “Dopo Commissioni e interrogazioni sulle problematiche sollevate dai lavoratori AFAM, non è stato ancora raggiunto un accordo tra le parti – scrivono in una nota Rita Barbetti e il gruppo consiliare Pd – I sindacati di categoria, dal 26 aprile 2023, hanno proclamato lo stato di agitazione. I rappresentanti sindacali hanno presentato una bozza di accordo al gruppo dirigente in data 22 marzo, che non era ancora stata letta ad un successivo incontro del 14 aprile. Per sanare la situazione delle tante ore di straordinario effettuate dai lavoratori, dei mancati riposi…si è proposto di attribuire solo tre ore a persona. Non c’è ancora la proposta di un testo da sottoscrivere, né è stata definita la contrattazione di secondo livello. I sindacati non escludono azioni di mobilitazione dei dipendenti”.

“Se lo riterremo opportuno chiederemo la convocazione della Prima Commissione consiliare permanente. Questo clima negativo penalizza professionisti seri, che hanno sempre lavorato con grande disponibilità e attaccamento all’azienda. Si auspica una sollecita ed equa risoluzione dei problemi, i tempi sono già stati oltremodo lunghi“.