Afam Foligno firma convenzione con Cavs per un’ora di parcheggio gratuito

Sarà possibile parcheggiare un’ora gratuitamente nel parcheggio di via Gentile da Foligno per i clienti Afam, in particolare della farmacia 1, nei pressi dell’ex ospedale. E’ quanto scaturisce dalla convenzione tra Afam Spa e Cooperativa Cavs, illustrata stamani in Comune, presenti l’amministratore unico di Afam Spa, Gianluca Matilli, l’assessore Elia Sigismondi, il direttore della farmacia 1, Angelantonio Ricci, la presidente della Cooperativa Cavs, Maria Ansuini.

Il servizio – sarà attivo tra pochi giorni – funziona così: il cittadino lascia la propria autovettura nel parcheggio indicato ricevendo il gettone. Nel momento in cui si recherà nella farmacia comunale il gettone verrà scaricato del costo di un’ora.

Matilli ha sottolineato che si “tratta di un’iniziativa sociale e non commerciale. Siamo venuti incontro ai tanti anziani che si recano in farmacia e hanno bisogno di un posto tranquillo dove poter lasciare l’autovettura. Afam si accollerà, grazie alla convenzione con la Cooperativa Cavs, il costo di 0,49 euro l’ora”. Ricci ha affermato di aver sollecitato il provvedimento perché andava incontro alle esigenze di tanti clienti della farmacia. Per l’assessore Sigismondi, l’iniziativa “conferma che l’azienda, che 5 anni fa aveva grandi difficoltà, è presente sul mercato. In questi anni è stata portata avanti una gestione aziendale di rilievo che permette di dare risposte importante come servizio. L’Afam ha tre farmacie (via Roma, ex ospedale e Sportella Marini) che sono aperte di domenica ed anche a Colfiorito, nel periodo estivo, per dare risposte ai turisti”.

Maria Ansuini, presidente della Cooperativa Cavs, ha precisato che il servizio entrerà in funzione tra pochi giorni.

