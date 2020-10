Aeroporto, da Perugia a Trapani con la bulgara TayaranJet

E’ la compagnia bulgara TayaranJet che collegherà l’aeroporto di Perugia a quello di Trapani. La compagnia bulgara, insieme alla spagnola Alba Star, si è aggiudicata la gara dell’Enac per le sei rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.

TayaranJet collegherà Trapani con Ancona, Trieste e appunto Perugia. I voli da e per lo scalo umbro saranno due a settimana. Ma ancora non è certa la data sull’inizio del collegamento.

Dopo due anni Perugia torna ad essere collegata con Trapani. I voli erano stati sospesi dalla Rayanair per un contenzioso tra la compagnia e lo scalo siciliano.

Si intensificano dunque i voli da Perugia verso la Sicilia, dopo quelli di Catania e di Palermo, quest’ultimo al via dal 27 ottobre.