Adesivi murali e piastrelle decorate: monotonia addio - Tuttoggi

Monotonia? No grazie. L’originalità applicata all’ambito domestico è sempre più imprescindibile nella vita di ogni giorno. Il motivo è molto semplice: affrontare la quotidianità comporta un carico di stress emotivo che spesso rischia di schiacciarci. Il relax associato alle stanze a noi familiari diventa dunque una valvola di sfogo decisiva: la casa è il luogo di pace per eccellenza, dove sentirsi a proprio agio anche nel nome della creatività. E questo può essere reso possibile grazie all’ausilio di piccoli grandi artifici di design e arredamento, che rivoluzionano quelle stanze e quegli ambienti nei quali passiamo molte ore ogni giorno.

Adesivi da parete per cambiare il volto a una stanza

Stiamo parlando innanzitutto degli adesivi da parete, capaci di cambiare il volto al salotto, alla camera da letto e anche al bagno ma sempre con un budget limitato. La fantasia è l’Abc dell’arredamento moderno ed è sempre più alla portata di tutti grazie a piattaforme di specialisti come Tenstickers dove è possibile scegliere tra immagini, scritte e colori sempre diverse oltre che personalizzabili. Che la casa si caratterizzi per uno stile shabby chic, industriale oppure rustico non ha importanza: sul portale sono presenti un’infinità di soluzioni performanti. Ma se per caso siete alla ricerca di un design ancora più specifico che non è presente nel catalogo online, i grafici di Tenstickers sapranno personalizzare una proposta ad hoc: basterà inviare testo, immagine e dimensioni del caso. Non lasciatevi intimorire dal momento – in effetti cruciale – dell’applicazione dell’adesivo sulla parete: seguendo le istruzioni messe a disposizione sulla piattaforma infatti si riuscirà ad evitare la formazione di antiestetiche bolle d’aria o di pieghe. Allo stesso modo, quando vorrete sostituire l’adesivo con un altro a diverso soggetto, la rimozione sarà veloce e non lascerà dietro di sé residui di colla. A testimonianza dell’alta qualità nei materiali impiegati per questi prodotti di uso sempre più comune.

Piastrelle adesive, piccole grandi oasi di pace

Anche le piastrelle adesive stanno spopolando, perché permettono di rivoluzionare singole porzioni di un ambiente ma anche l’intera casa. Il vantaggio? Non si dovrà ricorrere a lavori di ristrutturazione lunghi e costosi, perché questi prodotti offrono la possibilità di decorare e rinnovare le proprie stanze in modo semplice ed economico. Tenstickers offre un catalogo che spazia sia nelle geometrie che nei colori: dalle linee più classiche a quelle floreali, passando per adesivi ‘effetto ceramica’ ideali per bagno e cucina. Gli amanti dell’arte potranno scegliere di decorare un angolo del salotto dedicato a quadri o sculture come fosse un piccolo museo, scegliendo adesivi con motivi in filigrana. Oppure, per chi rientrando dal lavoro vorrà evadere e ‘viaggiare’ lontano, si potranno selezionare adesivi con un tema di conchiglie per vivere il brivido della casa vacanza. La scelta è molto ampia, perché i disegnatori aggiornano costantemente la collezione traendo nuova ispirazione per il design. Ma si tratta di esperti che potranno anche soddisfare richieste personali in caso un particolare motivo non sia ancora disponibile per l’acquisto. Infine una precisazione, che riguarda alcune qualità di questi adesivi speciali: sono impermeabili, per cui si possono facilmente lavare quando si sporcano senza risultare danneggiati e possono essere utilizzati in qualsiasi luogo dell’abitazione: nessuna preoccupazione in merito a umidità o vapori.