Addio a suor Lucia Mariucci, aveva 104 anni - Tuttoggi

I funerali si svolgeranno oggi stesso (lunedì 16 gennaio). Anche il sindaco Luca Secondi e la giunta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di suor Lucia Mariucci, “punto di riferimento della comunità religiosa, sanitaria e sociale per tanti anni. Ci lascia in eredità, valori, ideali e modi di vivere accanto alle persone che soffrono e ai bisognosi, che rappresentano motivo di orgoglio per tutta la comunità tifernate. Alla famiglia e alla comunità religiosa le più sentite condoglianze”.