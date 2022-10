Addio Pupetta, Castel Ritaldi in lutto per la morte della storica fornaia del paese

Si è spenta a 103 anni Marsiglia Frizza Bosi, "Pupetta". Domani i funerali a Castel Ritaldi

Cordoglio a Castel Ritaldi per la morte di Pupetta, al secolo Marsiglia Frizza Bosi. La storica fornaia del paese si è spenta oggi, nella sua abitazione, a 103 anni.

Il “paese delle fiabe” perde una delle sue figure di riferimento, una donna che tutti non esitavano a definire come una roccia. E non è un caso che praticamente tutta la cittadinanza – perfino la banda musicale, oltre al sindaco ed all’arcivescovo – nel 2019 si era voluta stringere intorno a lei in occasione del centesimo compleanno ed ha continuato a farle arrivare il suo affetto anche in occasione dei successivi compleanni.