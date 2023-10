Addio al professor Giuseppe Montanari, primario di Anestesia per 32 anni all'ospedale di Branca - Tuttoggi.info

Giunse all'ospedale di Gubbio nel lontano 1966 (a 31 anni) e vi rimase fino alla pensione nel 1998 e oltre

Se n’è andato ieri (16 ottobre), all’età di 88 anni, il professor Giuseppe Montanari, per tanti anni primario di Anestesia dell’ospedale di Branca (Gubbio).

Originario di un paese delle Marche (Mondolfo) giunse giovanissimo, a soli 31 anni, il 1° settembre 1966, all’ospedale di Gubbio come medico primario di Anestesia. Si innamorò subito della città e degli Eugubini e nella Città dei Ceri ha trascorso tutta la sua vita professionale fino al giorno del suo pensionamento, il 31 dicembre 1998, e oltre.

Lascia la moglie Panfilia, i figli Michele con Cinzia e Matteo. I funerali verranno celebrati oggi (martedì 17 ottobre) nella chiesa di San Domenico alle ore 15.

“C’è grande commozione per la scomparsa del dottor Giuseppe Montanari – ha dichiarato il sindaco Filippo Stirati – personaggio intelligente, colto e vivace, che ha preso parte con originalità e passione alla vita politica, sociale, civile e culturale della comunità. Negli anni ‘80 fu fondamentale animatore della medicina dello sport, dove svolse ruoli di primissimo piano anche a livello nazionale, facendo di Gubbio città di riferimento per la ricerca scientifica e l’applicazione sul campo di questa disciplina. E’ stato attento cultore della nostra storia e cultura cittadina. A moglie e figli vanno tutta la mia vicinanza e l’affettuosa partecipazione al loro dolore per la perdita del carissimo Giuseppe, che ha segnato tante pagine importanti della nostra vita comunitaria e che lascia di sé un ricordo vivido e un sicuro rimpianto”.