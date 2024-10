Ad Orvieto la psicoterapia entra in palestra: il progetto gratuito e inclusivo è sostenuto dal comitato ciCasco - Tuttoggi.info

ORVIETO – Una Magic box che offre uno spazio sicuro e anonimo dove chiunque può esprimere le proprie difficoltà, i pensieri o le richieste d’aiuto. E uno psicoterapeuta che esaminerà ogni richiesta restituendo a ciascuno un riscontro personalizzato per offrire nuovi strumenti di comprensione e sostegno emotivo. Il tutto in palestra, luogo dove spesso bambini e ragazzi rischiano di essere “bullizzati” per le caratteristiche fisiche o per la timidezza.

Il progetto Psicoterapia in palestra va in scena a Orvieto Dance Lab, è completamente gratuito per chiunque ed è sostenuto dal Comitato ciCasco-Metti in moto l’inclusione.

“Uno dei valori fondamentali di questo progetto è la sua totale gratuità. Ogni servizio è offerto senza alcun costo, perché crediamo fermamente che il supporto psicologico debba essere alla portata di tutti. Vogliamo abbattere le barriere economiche e sociali, creando un ambiente inclusivo dove ognuno possa sentirsi libero di cercare aiuto e condivisione e dove il benessere mentale rappresenti un diritto per ogni persona” dice Leandro Tortolini, presidente di ciCasco.

“All’interno della palestra ogni persona può lasciare un messaggio scritto, un disegno o qualsiasi altra forma di comunicazione nella Magic Box, senza timore di essere giudicata. Il nostro psicoterapeuta, Giuliano Barbabella, esaminerà ogni richiesta con cura e professionalità. Ogni persona, indipendentemente dall’età o dalla propria esperienza, deve potersi sentire accolta e supportata.” spiega Maddalena Terracina di Orvieto Dance Lab.

“In un contesto come la palestra – sottolinea Barbabella – dove si favorisce la liberazione del corpo e delle emozioni, la psicoterapia si rivela uno strumento utile per orientare questi sentimenti, prevenendo che il corpo diventi un mero strumento compensatorio. L’obiettivo è promuovere il benessere integrato dell’individuo all’interno di uno spazio dedicato al miglioramento psicofisico complessivo”.