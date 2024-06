Ad InCanto d’Estate arrivano gli Heroes & Monsters - Tuttoggi.info

Un altro grande concerto è quello in programma venerdì 12 luglio a San Venanzo per la 16esima edizione di "InCanto d'Estate, Festival di Musica d'Autore"

Un altro grande concerto è quello in programma venerdì 12 luglio (ore 21,30) per la 16esima edizione di “InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, in programma presso il parco di Villa Faina a San Venanzo dal 10 al 14 luglio 2024. Tre mostri sacri del rock internazionale danno vita al nuovo incredibile trio “Heroes & Monsters”, formato da tre veterani del rock’n’roll e amici: il chitarrista Stef Burns (Y&T, Alice Cooper, Vasco Rossi, Stef Burnes League…), il bassista/cantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque) e il batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter…).

Sarà un concerto imperdibile – unica data umbra – ad ingresso libero. Un vero e proprio regalo che la Pro Loco fa al suo pubblico. I curricula dei musicisti parlano da soli. Il chitarrista Stef Burns ha una storia fantastica e variegata nel rock. Ha suonato con gruppi pop come Sheila E., Berlin e Huey Lewis & The News, oltre a band rock come i Y&T, con cui ha registrato quattro album, e Alice Cooper, suonando nei dischi Hey Stoopid e The Last Temptation. Attualmente Stef suona con Vasco Rossi e ha anche la sua band, la Stef Burns League.

Todd Kerns è un polistrumentista, cantante, compositore e produttore. È maggiormente noto per essere il bassista e corista in Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators e per essere il frontman della band canadese The Age of Electric, con dischi di platino. Negli ultimi anni, si è fatto notare come cantautore con esibizioni da sold out come solista, oltre a fronteggiare la band dell’ex chitarrista dei Kiss, Bruce Kulick, nonché la sua stessa superband canadese, Toque.

Il batterista Will Hunt attualmente risiede nel trono della batteria per gli Evanescence, con cui ha iniziato a suonare nel 2007, e ha suonato e scritto sui loro ultimi tre album in studio, tra cui l’ultimo, The Bitter Truth, che ha debuttato al n. 1 in 27 Paesi diversi nella classifica degli album. Nel corso degli anni, il batterista molto richiesto ha suonato con Dark New Day, Skrape, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter e altri ancora. È apparso anche in album di Black Label Society, Michael Sweet (degli Stryper), Crossfade, Dirty Shirley (George Lynch), Device (David Draiman dei Disturbed) e altri ancora.

Gli altri concerti in programma nella 16esima edizione sono: “Disco d’Italia”, i più grandi successi dagli anni ’60 ad oggi suonati da una band di 10 elementi (mercoledì 10 luglio, ore 21,30); Ghemon con “Una cosetta così” (giovedì 11 luglio, ore 21,30, realizzato in collaborazione con l’Umbria Green Festival), Marco Morandi (sabato 13, ore 21,30); Tiromancino (domenica 14, alle 22). I biglietti per quest’ultimo concerto, l’unico che sarà a pagamento, sono acquistabili su TicketOne. Anche quest’anno InCanto d’Estate sarà dedicato alla musica ed al buon cibo. Ogni sera si terrà un concerto e sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra.









Luogo: san venanzo, parco villa faina