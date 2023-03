Accusato di truffa ai danni di un cliente: venditore di auto usate denunciato dalla Polizia - Tuttoggi

Truffa ai danni di un cliente: la Polizia di Stato ha denunciato un venditore di auto usate orvietano.

Brutta avventura per un trentenne orvietano che ha tentato di acquistare un’auto usata a buon mercato: il presunto truffatore è stato denunciato.

La vicenda è iniziata diversi mesi fa, quando, cercando tra le tante offerte di vendita, il giovane si è imbattuto in un annuncio postato su Facebook da un cinquantenne orvietano che metteva in vendita un’auto usata a un prezzo interessante; lo ha contattato e si sono incontrati in una piazza del centro storico di Orvieto.