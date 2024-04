Accoltellato fuori da discoteca, 6 denunciati per rissa aggravata | Hanno tra i 18 e 28 anni - Tuttoggi.info

L'episodio risale ai primi di marzo quando un 22enne aveva aggredto e ferito con un coltello un connazionale 25enne, le indagini hanno portato a identificare altri 4 giovani che quella notte avevano preso le parti dei rispettivi contendenti

Sono in tutto 6 i giovani – residenti in Altotevere – denunciati per rissa aggravata dopo i fatti dello scorso marzo, quando nel piazzale antistante la discoteca ‘Formula’ di Città di Castello un 25enne di nazionalità albanese era stato accoltellato e trasportato all’ospedale in prognosi riservata.

I carabinieri, attraverso le indagini, in poche ore, avevano poi identificato un 22enne connazionale del ferito, ritenuto responsabile dell’aggressione e pertanto immediatamente fermato. Nei giorni successivi gli inquirenti hanno poi svolto ulteriori approfondimenti, per cercare di capire il movente ed eventuali altri partecipanti ai fatti.

Le investigazioni hanno di fatto consentito di identificare altre 4 persone della stessa nazionalità, tutti di età compresa tra i 18 e 28 anni e residenti in zona, che poco prima dell’accoltellamento avevano preso le parti dei rispettivi contendenti, affrontandosi nel parcheggio della discoteca. I 6, come detto, sono stati deferiti in stato di libertà.