Accoltella il compagno poi chiama i soccorsi, 41enne arrestata per tentato omicidio

L'uomo riverso a terra in un lago di sangue, soccorso dal 118: è gravissimo

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Terni l’uomo che intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì sarebbe stato accoltellato dalla sua compagna nella loro abitazione in via Pacinotti.

È stata la stessa donna, una 41enne di origini marchigiane ma residente a Terni, a chiedere l’intervento del 118 perché il suo compagno era stato aggredito in casa con un coltello. L’uomo, un 42enne ternano, accoltellato e riverso a terra tra il sangue, è stato dunque trasportato al Santa Maria; le sue condizioni sarebbero gravissime.