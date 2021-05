Accattonaggio molesto fuori dalla basilica, Daspo urbano per un 45enne

Il 45enne fermato dalla polizia per accattonaggio molesto per ben 3 volte: scattato il Daspo urbano che gli vieta di avvicinarsi alla basilica

Accattonaggio molesto nonostante l’allontanamento più volte da parte della polizia: per questo un 45enne è stato raggiunto da un Daspo urbano.

Accattonaggio molesto sin dall’alba

Nell’ambito delle attività di vigilanza dedicata ai siti sensibili delle due Basiliche Papali, infatti, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Assisi hanno rintracciato in ben tre occasioni un 45enne che, con fare molesto, alle prime luci del mattino stazionava nei pressi dell’ingresso della basilica di Santa Maria degli Angeli, intento a compiere attività di accattonaggio, fermando con modi molesti e insistenti i fedeli mentre accedevano in chiesa.

In tutte e tre le occasioni i poliziotti hanno proceduto ad emettere nei confronti dell’uomo, cittadino italiano con un precedente di polizia anche per gravi reati contro la persona, un ordine di allontanamento dall’area interessata, così come previsto dal D.L. 14/2017 in quanto con la sua attività di fatto limitava la libera fruibilità dell’area.

Per 6 mesi non può avvicinarsi alla basilica

A seguito della violazione dei predetti ordini e dell’istruttoria compiuta sulla base della quale emergeva la sua pericolosità per la sicurezza urbana, il Questore della provincia di Perugia emetteva nei confronti del 45enne il cosiddetto provvedimento del Daspo Urbano che gli fa divieto per sei mesi di accedere nuovamente all’area della Basilica di Santa Maria degli Angeli e delle sue vie limitrofe.

(foto di repertorio)