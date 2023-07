Accade d'Estate a Spoleto, appuntamento con Monica Guerritore e la sua conferenza - Tuttoggi.info

Appuntamento domenica 16 luglio, alle ore 19.00 | Complesso Monumentale di San Nicolò, per l'avvio della seconda edizione

Al via la seconda edizione di “Accade d’estate a Spoleto”. Il cartellone di eventi realizzato dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni e istituzioni culturali della città, inizierà domenica 16 luglio per concludersi sabato 9 settembre.

Il primo appuntamento, in programma domenica 16 luglio alle ore 19.00 al Complesso Monumentale di San Nicolò, è con Monica Guerritore e la conferenza-performance dal titolo La nascita di un film. Il film in questione è Anna – Una voce umana, l’Opera Prima alla regia per il cinema di Guerritore, e la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani, attualmente in preparazione. È la prima volta in Italia che un film vede la sua nascita in pubblico, attraverso letture pubbliche.

Sarà un racconto vero e sincero del lavoro di Monica Guerritore come autrice e regista oltre che interprete, racconto rivolto al pubblico e condiviso con il pubblico, attraverso la lettura in anteprima di alcuni estratti dalla sceneggiatura di Anna – Una voce umana.

L’ingresso è su prenotazione (necessario indicare il nominativo e il recapito telefonico) chiamando l’ufficio informazioni turistiche al numero 0743 218620 o scrivendo all’email info@iat.spoleto.pg.it​, secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato 9.00-13.30 / 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 (il sabato e la domenica prenotazioni solo via telefono).

La realizzazione di Anna – Una voce umana segna – infatti – una vera e propria rivoluzione nel mondo del cinema italiano. È la prima volta che un film viene costruito grazie a – e assieme al – pubblico: «Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi come film o serie, si deve fare comunità. Gli spettatori – prosegue Guerritore – devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, sin dalla prima stesura di una sceneggiatura, seguirne le difficoltà, il percorso accidentato, sostenendo e aiutando a superare i tanti ostacoli».

Attualmente in preparazione, Anna – Una voce umana, sarà prodotto dalla Società LuminaMgr di Monica Guerritore, presieduta da Roberto Zaccaria. La produzione ha chiesto per la pellicola il sostegno del Ministero come film di interesse culturale nazionale e ​verrà realizzata anche grazie al supporto economico del progetto Mecenati, il primo token digitale lanciato in Italia e tra i primi in tutto il mondo da un’attrice (www.monicaguerritoretoken.com/it).​