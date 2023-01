Abbattimento liste d’attesa, accordo con medici specialisti ambulatoriali

Con la sottoscrizione dell’intesa si è data particolare attenzione alla formazione, relativamente alla quale l’Usl Umbria 1 si impegna a predisporre un apposito regolamento aziendale in cui definire percorsi e opportunità di crescita professionale. Altro tema importante che tratta è quello dell’individuazione di progetti/obiettivi che rappresentano la prima esperienza aziendale di coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali interni agli obiettivi di politica sanitaria aziendale. Con l’individuazione della Casa Circondariale di Capanne quale “zona disagiata”, inoltre, il documento ha voluto dare attenzione a quegli specialisti che operano in contesti complessi ove è difficile reperire medici disponibili ad accettare incarichi.

A breve ci saranno altri tavoli di contrattazione per la definizione di progetti quali il piano per la cronicità, per la prevenzione vaccinale, per l’accesso improprio al Pronto Soccorso, per il governo delle liste d’attesa e l’appropriatezza prescrittiva, per la prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica.