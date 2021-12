Abarth Club Terni, chiusura d'anno con il "Christmas Tour" - Tuttoggi

I 25 equipaggi di Terni, Roma, Rieti e Viterbo si ritroveranno per prima tappa alla stazione di servizio di B.Bovio. Colazione e via in direzione Piediluco

Niente Renne solo cavalli (motore) , lo slogan per l’ evento di Natale dell’Abarth club Terni. Si chiude l’ anno con il raduno di Natale “Christmas Tour” per brindare tutti insieme alle imminenti festività.

Appuntamento alle 9.00 c/o la stazione di servizio Eni di B.Bovio colazione al bar e poi partenza direzione Piediluco con sosta per un suggestivo set fotografico.

I 25 equipaggi di Terni, Roma, Rieti e Viterbo proseguiranno in direzione gualdo Cattaneo transitando da forca di Arrone, Valnerina, Forca di Cerro, Spoleto, Montefalco. Visita a Gualdo Cattaneo c/o il parco “Acquarossa” del museo del mezzo agricolo, a seguire aperitivo, auguri e regalo di Natale per tutti.

Tutti i soci del club augurano buone feste.