A Torgiano i funerali del prof Mario Falcinelli

Alle 17.30 l'ultimo saluto all'esperto di Genetica vegetale, intervenuto sui campi di calcio della Serie A

Saranno celebrati oggi, giovedì 17 agosto, alle ore 17,30 nella chiesa di Torgiano i funerali del professor Mario Falcinelli, morto all’età di 80 anni.

Era stato professore ordinario del Miglioramento genetico delle piante alla Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Perugia.

Era conosciuto nell’ambito sportivo per il rifacimento dei campi da gioco di San Siro, Genova e Firenze ma soprattutto in campo internazionale per le diverse conferenze tenute in Canada e negli Stati Uniti.

Autore di molti trattati scientifici di Genetica vegetale, dopo la notizia della sua morte è stato ricordato dai tanti studenti cui ha avuto modo di insegnare.