A Terni Progetto Mandela propone un doppio appuntamento dedicato all'eredità di Alexander Langer - Tuttoggi.info

Progetto Mandela a novembre propone ‘Più lento, più profondo, più dolce’, un doppio appuntamento incentrato sull’eredità di Alexander Langer (Vipiteno, 1946 – Firenze, 1995). Il primo, aperto al pubblico, è in programma alla Casa delle Donne per martedì 17 mentre il giorno seguente è previsto un incontro per le scuole a Palazzo di Primavera.

Attivista, politico, pacifista e ambientalista, leader del movimento verde europeo e tra i fondatori della ‘Fiera delle Utopie Concrete’ a Città di Castello, Langer è stato promotore di una lunga serie di iniziative dedicate alla pace, alla convivenza e ai diritti umani. A oltre trent’anni dalla scomparsa, rappresenta una figura straordinariamente attuale per riflettere sulle sfide del presente.

L’iniziativa di Progetto Mandela si inserisce nel più ampio progetto ‘Giovani cittadini in scena per i diritti’, partito ad ottobre 2025 con l’attivazione di laboratori di teatro e di comunicazione attorno ai temi della partecipazione e dell’attivismo delle giovani generazioni. L’incontro su Alexander Langer si pone a chiusura del percorso offrendo l’occasione per sollecitare riflessioni critiche e per immaginare forme pacifiche di partecipazione e impegno civile.

Realizzati con il contributo dell’8 per Mille della Chiesa Valdese, i due eventi sono dedicati a Marcello Ricci, formatore, insegnante, animatore culturale e tra i fondatori di Progetto Mandela venuto a mancare il 22 novembre 2025.

Irene Loesch: “La figura di Langer uno stimolo prezioso per i giovani”

“Sono convinta che la figura di Alexander Langer, le sue idee, le sue battaglie per la pace e l’ecologia, per una nuova convivenza tra le persone e con l’ambiente e la sua coerenza possano essere uno stimolo prezioso per i giovani, e non solo per loro, per riflettere sul presente e per una assunzione di responsabilità di tutti noi verso il mondo nel quale viviamo – così Irene Loesch di Progetto Mandela -. Abbiamo voluto dedicare questi incontri a Marcello Ricci a un anno dalla scomparsa, sicuri che avrebbe partecipato con entusiasmo alla lettura e all’incontro con gli studenti”.

‘Continuate in ciò che era giusto’. Il reading alla Casa delle Donne

Martedì 17 novembre alle 19.15 la Casa delle Donne di Terni ospiterà ‘Continuate in ciò che era giusto’, realizzato in collaborazione con ‘Civiltà Laica’. Un reading di testi di Langer con Donatella Calamita, Cecilia Di Giuli ed Elisa Gabrielli e con gli interventi musicali di Fabio Ceccarelli. Ingresso gratuito.

Seguirà aperitivo su prenotazione.

‘Alexander Langer, il costruttore di ponti e saltatore di muri’. L’incontro con le scuole

Dalle 8.30 di martedì 18 novembre presso l’auditorium di Palazzo di Primavera si terrà l’incontro rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori. Si parlerà di Alexander Langer e di temi come il valore della partecipazione, la libertà di pensiero, la riconversione ecologica, il cambiamento climatico e la cura dell’ambiente.

Interventi di:

– Hans-Peter Kammerer, sociologo e traduttore di origine tedesca, già docente all’Università di Urbino, ha curato la pubblicazione di diverse opere e antologie di Alexander Langer.

– Jutta Steigerwald, ricercatrice e saggista, collaboratrice di Langer nella “Campagna Nord-Sud”.

– Franco Lorenzoni, maestro, attivista, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci di Amelia, iniziatore insieme a Langer della ‘Fiera delle Utopie Concrete’ di Città di Castello.

I prossimi appuntamenti di Progetto Mandela

Progetto Mandela sarà presente mercoledì 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in piazza con Terni Donne.

Inoltre, anche quest’anno, proponiamo corsi dedicati alle e ai giovani per conoscere il teatro, imparare le tecniche del palcoscenico e vivere l’emozione di raccontare insieme storie che parlano del nostro tempo. Due i percorsi attivati e rivolti alla fascia 9-14 anni e 15-25 anni.

Luogo: Terni