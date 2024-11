A Terni il primo Tavolo della Produttività dell’Associazione Entrobordo in collaborazione con il Comune: il 3 dicembre focus sulle mPMI umbre - Tuttoggi.info

L’Associazione Entrobordo, promotrice della campagna nazionale “Spedizione dei Mille”, assieme al suo Centro Studi ProduttivItalia, in collaborazione con il Comune di Terni, è lieta di annunciare l’organizzazione di un tavolo di discussione dedicato al tema della produttività e dell’innovazione nelle micro, piccole e medie imprese (mPMI) del territorio, che si terrà il 3 dicembre 2024 nella città di Terni. Questo evento rappresenterà un’importante occasione per imprenditori, amministrazioni locali, sindacati, associazioni di categoria, enti di ricerca e istituti universitari per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità per migliorare la competitività delle aziende locali.

L’evento a Terni: il tavolo di discussione

Il tavolo di discussione, organizzato da Entrobordo e il Centro Studi ProduttivItalia, in collaborazione con il Comune di Terni, si svolgerà il 3 dicembre 2024 dalle ore 10:30 a Terni, precisamente presso la Sala convegni Museo Diocesano e Capitolare di Terni, in Via XI Febbraio 4.

L’incontro sarà il primo di una serie di eventi in programma, a cui seguirà un tavolo di discussione nella città de L’Aquila, un momento fondamentale per aprire un dialogo diretto tra imprenditori locali, rappresentanti delle istituzioni, sindacati, associazioni di categoria, enti di ricerca e istituti universitari. Durante il tavolo di discussione, verranno affrontati temi cruciali come l’accesso alle tecnologie innovative, l’ottimizzazione dei processi aziendali e il miglioramento della produttività nelle mPMI, con un focus particolare sulle peculiarità delle imprese del territorio umbro.

L’evento entrerà nel vivo del dibattito con un tavolo di discussione moderato da esperti, dove imprenditori e amministratori locali si confronteranno sulle possibilità di migliorare la produttività delle mPMI del territorio con progetti realizzabili e azioni concrete, sfruttando le opportunità offerte dall’innovazione per diventare più competitive sul mercato.

A parlarne saranno Marco Travaglini, Presidente dell’Associazione Entrobordo, organizzatrice dell’evento; Alessandro Pajewski, direttore della Fondazione Gran Sasso Tech; Guido Verdecchia, Presidente del Gruppo Consiliare di maggioranza; Sergio Cardinali, Assessore con delega allo sviluppo economico; Confartigianato Imprese Terni. A moderare il dibattito sarà il giornalista di Tag24 Umbria, Federico Zacaglioni.

L’obiettivo principale è creare una rete territoriale di collaborazione tra gli attori chiave per favorire lo sviluppo economico e produttivo della zona.

Durante l’evento verranno annunciati i 50 Percorsi di Consapevolezza gratuiti, che saranno distribuiti alle prime imprese del territorio che si registreranno.

I Percorsi di Consapevolezza

Uno degli strumenti chiave della campagna sono i Percorsi di Consapevolezza, progettati per aiutare le imprese a prendere decisioni più informate, evitando fornitori inaffidabili, investimenti sbagliati e motivando il cambiamento. Ognuno di questi strumenti offre un percorso concreto verso l’innovazione, comprensivo di 3 ore di consulto gratuito e una relazione tecnica dettagliata, che include un piano di marketing e di comunicazione, nonché indicazioni per ottenere finanziamenti e risorse per la crescita aziendale. Questo strumento rappresenta il primo passo concreto verso un cambiamento che mira a rendere le PMI più competitive e resilienti sul mercato.

Il progetto Spedizione dei Mille

La Spedizione dei Mille è una campagna di ricerca e sperimentazione sul territorio, ideata da Entrobordo e il Centro Studi ProduttivItalia in collaborazione con la Fondazione Gran Sasso Tech con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’innovazione e della produttività nelle mPMI italiane.

Il progetto è volto a ridefinire il concetto di produttività nel contesto delle micro, piccole e medie imprese (mPMI) italiane. La visione si basa sulla convinzione che la produttività non sia semplicemente una questione di ore lavorate o di unità prodotte, ma che sia legata alle competenze progettuali e alla capacità di cambiamento.

Le mPMI italiane, pur essendo il cuore pulsante dell’economia nazionale, spesso si trovano intrappolate in un “mercato OFF”, tagliato fuori dall’innovazione e dai processi di ottimizzazione della produttività. La “Spedizione dei Mille” vuole colmare questo divario, offrendo strumenti concreti e creando un ecosistema di supporto per queste imprese.

Il progetto prevede l’organizzazione di eventi in tutto il Paese, con la collaborazione di amministrazioni comunali, associazioni di categoria, sindacati, enti di ricerca e istituti universitari. Attraverso la distribuzione gratuita di 1000 Percorsi di Consapevolezza in tutto il territorio italiano e il lavoro di promozione di decine di Project Promoter sparsi nelle varie regioni, la campagna mira a colmare il divario che separa le PMI italiane dall’innovazione, favorendo l’accesso a strumenti pratici per migliorare la produttività. La missione di Entrobordo è creare una rete territoriale di supporto per le PMI, mettendo in contatto imprenditori, istituzioni e consulenti esperti per facilitare l’adozione di pratiche innovative.

Produttività e imprese umbre: contesto e sfide future

L’Umbria, con i suoi 854.000 abitanti, si distingue per una bassa densità abitativa e un tessuto economico fortemente caratterizzato da micro, piccole e medie imprese. La regione, ricca di patrimoni culturali e tradizioni, presenta una demografia particolarmente concentrata nelle aree urbane, come Perugia e Terni, mentre le zone rurali continuano a registrare uno spopolamento significativo. Questo fenomeno, unito alla mancanza di figure professionali altamente qualificate, influisce direttamente sulle opportunità di crescita delle mPMI umbre. Nonostante un aumento del numero di lavoratori dipendenti, il tasso di crescita del PIL regionale rimane inferiore alla media nazionale, accentuando l’urgenza di strategie che supportino la competitività e l’innovazione.

Il panorama economico umbro si basa prevalentemente su settori come manifattura, commercio e turismo, che, sebbene siano pilastri locali, hanno visto un calo delle attività imprenditoriali, evidenziando le difficoltà economiche dell’area. Tuttavia, si osserva un’evoluzione positiva nell’adozione del digitale: il 75% delle imprese umbre è oggi presente online, con significativi progressi nel cloud computing e nell’uso della banda larga. L’internazionalizzazione mostra segnali promettenti, con una crescita delle esportazioni del 30% tra il 2019 e il 2023, posizionando l’Umbria oltre la media del Centro Italia in questo ambito. L’accesso a buone infrastrutture stradali, ferroviarie e aeree, con l’aeroporto di Perugia che collega la regione a importanti destinazioni italiane ed europee, aggiunge valore strategico alla regione.

Le mPMI umbre si trovano in una fase cruciale, con numerosi punti di forza, tra cui il patrimonio culturale e turistico, la sinergia pubblico-privato e la collocazione geografica vantaggiosa. Tuttavia, debolezze come lo spopolamento, l’invecchiamento demografico, la scarsità di competenze avanzate e una digitalizzazione ancora parziale evidenziano l’importanza di un approccio strutturato. Minacce come il rischio sismico, i cambiamenti climatici e la concorrenza internazionale mettono alla prova la resilienza delle imprese locali. Nonostante queste sfide, le opportunità offerte dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano una leva fondamentale per sostenere la transizione verso una maggiore digitalizzazione, la sostenibilità e l’espansione delle imprese umbre. In questo contesto, la Spedizione dei Mille si pone come una risposta concreta e attiva, volta a fornire alle PMI regionali idee e strumenti per affrontare il cambiamento.

Perché partecipare?

Il tavolo di discussione di Terni rappresenta un’opportunità unica per le imprese locali di confrontarsi con esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e altri imprenditori, al fine di comprendere meglio le sfide legate alla produttività e scoprire nuove opportunità di crescita. Attraverso la Spedizione dei Mille, Entrobordo punta a colmare il divario tra le PMI umbre e il mondo dell’innovazione, fornendo strumenti concreti per migliorare la competitività. Quello di Terni sarà il primo di una serie di eventi, a cui seguirà un nuovo tavolo di discussione nel capoluogo abruzzese. L’Aquila sarà la seconda tappa della Spedizione per proseguire il viaggio nel cuore produttivo dell’Italia.

Partecipare significa essere protagonisti di un dialogo costruttivo, creare nuove sinergie e prendere parte a un progetto ambizioso che mira a trasformare la produttività delle PMI umbre in un motore di crescita economica per tutto il territorio.

Il tavolo di discussione sarà aperto alla presenza delle imprese locali che vorranno partecipare in qualità di uditori, così come alle associazioni e ai media locali che sono invitati ad assistere all’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Entrobordo via email all’indirizzo info@entrobordo.org; per iscriversi al tavolo di discussione, bisogna registrarsi online al seguente link.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Sala convegni Museo Diocesano e Capitolare di Terni,, 05100 TR, Via XI Febbraio, 4, TERNI, TERNI, UMBRIA