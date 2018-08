A Spoleto più del 40% delle auto è altamente inquinante

Sulle strade di Spoleto circolano ancora abitualmente più di 3mila autovetture classificate come Euro 0. Quelle che consumano di più il carburante e che, soprattutto, sono maggiormente inquinanti. Rientrano infatti in questa categoria tutti i veicoli a benzina senza catalizzatore e quelli “non ecodiesel”. Si tratta per lo più di mezzi immatricolati prima del 31/12/1992, data dopo la quale è diventata obbligatoria l’omologazione alla classe Euro 1). Poiché altamente inquinanti, in molte città queste vetture non possono circolare anche a prescindere dai blocchi del traffico, tranne che per alcune eccezioni, come ad esempio le auto d’epoca.

E’ il dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Aci sulle vetture circolanti in ogni comune, relativo al 2017. A Spoleto il parco veicolare delle autovetture circolanti conta 27.028 autovetture, circa il 4,3% delle oltre 600mila auto intestate a proprietari residenti in Umbria.

E appunto più dell’11% delle auto degli spoletini risulta ancora Euro 0. E a queste vanno aggiunte le non certo performanti, sul piano economico ed ambientale, 867 auto Euro 1 normativa (in vigore dal 1993 che ha obbligato a montare sui nuovi veicoli la marmitta catalitica e a usare l’alimentazione a iniezione nei motori a benzina), le 3.271 auto Euro 2 (con le prime stringenti limitazioni sui motori diesel), e le 4.078 vetture Euro 3 (quando è stata imposta l’adozione di un sistema chiamato Eobd, per tenere sotto controllo il sistema antinquinamento). Sulle strade di Spoleto, come certifica l’Aci, circolano dunque abitualmente 11.246 autovetture altamente inquinanti (più del 40% del totale), cioè immatricolate prima del 2006, quando è entrata in vigore la normativa Euro 4 che ha imposto, tra le altre limitazioni, il filtro antiparticolato per i motori diesel. E proprio la categoria Euro 4 è la più diffusa tra gli spoletini: di vetture così classificate ce ne sono 8.216.

Circa il 28% delle auto guidate dagli spoletini è classificata secondo standard di livelli di emissioni bassi, cioè Euro 5 (4.650 le vetture con questa dicitura sul libretto) ed Euro 6 (2.901), quelle di ultima generazione sul fronte dei consumi e delle emissioni.

Guardando al resto del comprensorio, Campello sul Clitunno risulta in linea con Spoleto: l’11% delle autovetture circolanti (217 su un totale di 1.845) risulta infatti Euro 0. Con le Euro 5 che sono 343 e le Euro 6 che hanno raggiunto le 195 unità.

Meglio a Castel Ritaldi, dove le Euro 0 (218) sono meno del 10% del totale (2.326). Qui circolano 403 auto Euro 5 e 260 classificate Euro 6.

